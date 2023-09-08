Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 2023 G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak. Başkan Erdoğan'ın gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.