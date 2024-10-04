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Füze saldırısı sonrası İran! Hamaney ne mesaj verecek?

Füze saldırısı sonrası İran! Hamaney ne mesaj verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 04.10.2024 10:50
Bugün gözler İran'da olacak. İran dini lideri Hamaney 2020'den sonra ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak. Dünya nefesini tuttu bekliyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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