12 Aralık 2023, Salı
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Futbolda hayali fon dolandırıcılığı! Seçil Erzan olayında kamera kaydı iddiası! Görüntülerin bir kısmı kayıp
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, birçok tarihte 'banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının düzgün çalışmaması nedeniyle ulaşılamadığı' ortaya çıktı. Banka yönetiminin görüntüleri 10 Nisan'da Levent şubesinden almasına rağmen 18 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği anlaşıldı.