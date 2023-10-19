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Futbolculara Gazze cezası! Destek verince kadro dışı kaldılar

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 21:03
İsrail zulmüne karşı Batı'nın iki yüzlü tutumu futbolda da kendini gösterdi. Avrupa'daki futbol takımları, katil İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin'e sosyal medya üzerinden destek veren futbolcuları kadro dışı bırakıyor, sözleşmelerini feshediyor.
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