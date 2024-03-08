Futbolcular ilk kez hakim karşısında!

Dördüncü duruşması görülen Seçil Erzan davasında bugün önemli isimler mahkemedeydi. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Galatasaray kaptanı Fernando Muslera bugün adliyedeydi. Hem ilk kez seçil Erzan'la yüzleştiler hem de mağduriyetlerini dile getirdiler. İşte 3 ünlü ismin mahkemeye verdiği ifade.

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