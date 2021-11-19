Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu açıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin bilim, kültür ve Sanat Sezonu’nun açılış programına katıldı. Bilal Erdoğan etkinliklerin, özellikle gençlerin Fuat Sezgin'in çalışmalarından haberdar olması için yapıldığını vurguladı.