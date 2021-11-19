19 Kasım 2021, Cuma
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Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin bilim, kültür ve Sanat Sezonu’nun açılış programına katıldı. Bilal Erdoğan etkinliklerin, özellikle gençlerin Fuat Sezgin'in çalışmalarından haberdar olması için yapıldığını vurguladı.