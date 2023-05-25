Fuat Oktay muhalefet ve Batı medyasına tepki: Bu ülkede manşeti her zaman millet atar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefeti ve Batı medyasını eleştirdi. Fuat Oktay "Sandıktan çıkan iradeyi kabullenemeyenler var. Bu ülkede manşeti her zaman millet atar." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN