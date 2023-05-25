25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fuat Oktay muhalefet ve Batı medyasına tepki: Bu ülkede manşeti her zaman millet atar

Fuat Oktay muhalefet ve Batı medyasına tepki: Bu ülkede manşeti her zaman millet atar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 09:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefeti ve Batı medyasını eleştirdi. Fuat Oktay "Sandıktan çıkan iradeyi kabullenemeyenler var. Bu ülkede manşeti her zaman millet atar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu ülkede manşeti her zaman millet atar
"Bu ülkede manşeti her zaman millet atar"
Verilen sözleri yerine getireceğiz
"Verilen sözleri yerine getireceğiz"
CHP’li Tanal’dan algı operasyonu
CHP’li Tanal’dan algı operasyonu
Özdağ siyaseten intihar etti
"Özdağ siyaseten intihar etti"
Bükemediğin bileği öpeceksin
"Bükemediğin bileği öpeceksin"
Togg’un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
Togg'un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
SSB Başkanı Demir A Haber’de
SSB Başkanı Demir A Haber'de
Avrupa’yı sel vurdu! Ölü sayısı artıyor
Avrupa'yı sel vurdu! Ölü sayısı artıyor
Köy evleri hızla yükseliyor
Köy evleri hızla yükseliyor
28 Mayıs’ta rehavete kapılmak yok
"28 Mayıs'ta rehavete kapılmak yok"
Sancaktepe’de sürücüleri çileden çıkaran anlar
Sancaktepe'de sürücüleri çileden çıkaran anlar
21 yılda hizmet ve eser siyaseti
21 yılda hizmet ve eser siyaseti
Daha Fazla Video Göster