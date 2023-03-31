Fuat Oktay Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı’nda konuştu: Hedef Türkiye’yi afetlere hazırlamak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Deprem araştırmaları Sanal Konferansı'nda konuştu. Fuat Oktay, "Bilim temelli bir yaklaşım ile Türkiye'nin deprem gerçeğini çok boyutlu olarak ele almayı sürdüreceğiz." dedi. Muhalefeti, bilim insanlarını göstermelik olarak kullanmakla eleştirdi.

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