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Fransızlar sokaklara döküldü! Milyonlarca insan emeklilik yasasını protesto ediyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 16:20
Fransa'da emeklilik yasası protesto ediliyor. Milyonlarca Fransız meydanlarda. Ülkede 250'den fazla noktada protesto gösterileri düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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