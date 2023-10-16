Fransız siyasetçiden AB Komisyonu Başkanı Leyen'e İsrail tepkisi: Militan gibi konuşuyor

Avrupa Birliği liderlerinin İsrail'e yönelik destek açıklamaları birlik içinde tartışılıyor. İrlanda'nın ardından Fransa'dan da bir tepki geldi. Fransız siyasetçi AB Komisyonu Başkanı Leyen'e “Militan gibi konuşuyor” derken İrlandalı Bakan da Leyen'e "Avrupa İsrail'in yanında değildir, bizim adımıza konuşamazsın" sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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