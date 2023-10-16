16 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransız siyasetçiden AB Komisyonu Başkanı Leyen'e İsrail tepkisi: Militan gibi konuşuyor
Avrupa Birliği liderlerinin İsrail'e yönelik destek açıklamaları birlik içinde tartışılıyor. İrlanda'nın ardından Fransa'dan da bir tepki geldi. Fransız siyasetçi AB Komisyonu Başkanı Leyen'e “Militan gibi konuşuyor” derken İrlandalı Bakan da Leyen'e "Avrupa İsrail'in yanında değildir, bizim adımıza konuşamazsın" sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.