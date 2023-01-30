Fransız Le Monde: 6’lı masa koasta! CNN Greece: Erdoğan’a sandıkta rakip yok

Avrupa basını, 2023 seçimleri yaklaşırken adayını henüz açıklayamayan 6’lı masayı mercek altına aldı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Başkan Erdoğan'ın anketlerde yükseldiğine dikkati çekti. Le Monde, muhalefetin ise henüz adayı olmadığını hatırlattı. Yunanistan'da yayın yapan CNN Greece de, "Erdoğan'a rakip yok" başlığını attı.

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