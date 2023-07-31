31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Fransız dergiden "Ege" analizi! Flate: Türk donanması önemli bir avantaja sahip | "Yunanistan - Türkiye çatışmasının senaryoları"
Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı ABD'nin ardından Fransız ordusunun da kullanımına açacağı iddialarının yankıları sürerken Fransız basınında dikkat çeken bir analiz geldi. Türkiye ve Yunanistan'ın olası çatışma senaryolarını yazan Fransız dergi "Türkiye önemli bir avantaja sahip" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.