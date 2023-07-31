Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı ABD'nin ardından Fransız ordusunun da kullanımına açacağı iddialarının yankıları sürerken Fransız basınında dikkat çeken bir analiz geldi. Türkiye ve Yunanistan'ın olası çatışma senaryolarını yazan Fransız dergi "Türkiye önemli bir avantaja sahip" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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