Fransız basını Türk savunmasına övgüler dizdi: TCG Anadolu ilklerin gemisi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları Fransa'da gündem oldu. Uluslararası camiada hayranlık ve şaşkınlığa yol açan hamleler Fransız basını tarafından yakından takip ediliyor. Yeni Türk savunma ürünlerinden “Geleceğin askeri teknolojileri” olarak bahsedildi.

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