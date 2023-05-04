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Fransız basını Türk savunmasına övgüler dizdi: TCG Anadolu ilklerin gemisi

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Giriş: 04.05.2023 16:34
Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları Fransa'da gündem oldu. Uluslararası camiada hayranlık ve şaşkınlığa yol açan hamleler Fransız basını tarafından yakından takip ediliyor. Yeni Türk savunma ürünlerinden “Geleceğin askeri teknolojileri” olarak bahsedildi.
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