30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fransız avukattan katil İsrail’e tarihi dava

Fransız avukattan katil İsrail’e tarihi dava

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 12:40
Fransız avukat Gilles Devers, 20'den fazla ülkeden binlerce avukatı bir araya getirerek, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Devers, Türk basında yayınlanan fotoğrafların İsrail'in beyaz fosfor kullandığını ispatlamada büyük rolünün olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan BAE’ye gidiyor
Başkan Erdoğan BAE'ye gidiyor
Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir...
Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir...
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme!
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme!
Fransız avukattan katil İsrail’e tarihi dava
Fransız avukattan katil İsrail’e tarihi dava
AB Adalet Divanı’ndan skandal karar!
AB Adalet Divanı'ndan skandal karar!
Deprem bölgesinde 5 ay daha borç erteleme
Deprem bölgesinde 5 ay daha borç erteleme
MHP’de MYK toplanıyor
MHP'de MYK toplanıyor
Site yönetimi çetelerin eline mi geçti?
Site yönetimi çetelerin eline mi geçti?
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
Fahiş fiyata rekor ceza yolda
Fahiş fiyata rekor ceza yolda
CHP HEDEP ile yeni sayfa açacak!
CHP HEDEP ile yeni sayfa açacak!
İYİ Parti’de bir istifa daha!
İYİ Parti’de bir istifa daha!
Daha Fazla Video Göster