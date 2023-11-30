30 Kasım 2023, Perşembe
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Fransız avukattan katil İsrail’e tarihi dava
Fransız avukat Gilles Devers, 20'den fazla ülkeden binlerce avukatı bir araya getirerek, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Devers, Türk basında yayınlanan fotoğrafların İsrail'in beyaz fosfor kullandığını ispatlamada büyük rolünün olduğunu söyledi.