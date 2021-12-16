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Fransız AFP'den Türkiye haritası skandalı! İHA haberinde hedef gösterdiler

İHA
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Giriş: 16.12.2021 11:42
Türkiye'nin dünya çapında ses getiren teknoloji harikası SİHA'ları Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Fransız AFP haber ajansı SİHA'ları hedef alarak yeni bir skandala imza attı. Türk SİHA'larına dünya çapında bir ilgi olduğunu belirten AFP, söz konusu haberdeki haritada İstanbul ve Trakya'yı böldü.
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