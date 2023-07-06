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Fransa'ya ağır fatura! Protestolarda 9. günün şifreleri A Haber yorumlandı

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Giriş: 06.07.2023 03:15
Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in ölümüyle başlayan olaylar 9. günde devam ederken çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanların yaşlarının 17 sınırında olması ise oldukça dikkat çekici bir durum olarak göze çarpıyor. Ülkede olayların yatıştığı tezi ortaya konurken geceleri yağma-yakma ve yıkma olayları, sürmeye devam ediyor. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Buray Küntay ve COJEC Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Çavuş, Fransa’da yaşanan olayların 9. gününde, son durumu A Haber’de yorumladı.
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