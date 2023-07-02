Fransa’nın kirli elleri! Afrika kıtasını nasıl sömürdü?

Fransa’da isyan büyüyor. Paris sokakları yanıyor. İsyanın arka planında ne var? Sömürgecilik planı şekil mi değiştiriyor? Fransa’daki olaylar A Haber’de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında “Canan Barlas ile Gündem” programında detayları anlattı.

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