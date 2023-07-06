06 Temmuz 2023, Perşembe
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Fransa’nın Goerge Floydu: Nahel! Ülkeyi ayağa kaldıran polis cinayeti
Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının yaygınlaştığı Fransa'da, 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesi infiale yol açtı. Başta Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve polis şiddetinin giderek arttığı ülkede, Nahel protestoları sivil ayaklanmaya dönüştü. Nefret içerikli siyasi söylemlerin de büyük rol oynadığı toplumsal krizin altında yatan sebepleri, Paris Araştırma Merkezi Başkanı Nevzat Çelik, A Haber'e yorumladı. Çelik, “Fransa'da başlayan protestoların yıllardır devam eden sorunlar nedeniyle farklı boyutlara taşındığına tanıklık ediyoruz. Bu sorun yeni patlak veren bir durum değil. Yıllardır yapılan ayrılıkçı ve yanlış bürokratik yaklaşımın bir ürünü.” dedi.