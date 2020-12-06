Fransa'nın geçmişten gelen Türk düşmanlığı! Osmanl'ya da vurmak istedi | Erhan Afyoncu anlattı

Kanuni döneminde Osmanlı'nın yardımlarıyla ayakta kalan Fransa, 17'inci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nu sırtından vurdu. Fransızlar Türklere karşı savaşan Avusturya ve Venedik'e yardım ederek işgal planları hazırladı. Günümüzde de iki yüzlü politika sürdürülüyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PKK-YPG'ye sahip çıkan Fransa, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalıştı. Fransa'nın tarih sürecindeki Türk düşmanlığını Tarihçi Erhan Afyoncu anlattı.