03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Fransa’dan sömürgecilik itirafı! Fransa Afrika’nın kaynaklarını sömürdü
Dünya tarihindeki en büyük sömürgeci ülkeler hangi ülkeler diye sorulsa hemen 2 ülke akıllara gelir şüphesiz. Bunlardan biri İngiltere diğeri ise Fransa! Fransa'nın tarihi soykırım, kölecilik ve sömürgecilik faaliyetleri ile doludur. Peki, Fransa günümüzde bu anlayış ve politikalardan vazgeçti mi? Yoksa Orta Doğu ve Afrika'daki yürüttüğü faaliyetlerde yine bu zihniyet mi yatıyor. İşte tüm detaylar…