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Fransa'dan Rum Kesimi'ne destek: ADA'da iki devletli çözüm, çözüm değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 12:43
Fransa, bir kez daha uzlaşmacı değil, ayrıştırmacı bir rol üstlendi. Rum kesimine mektup yazan Fransız büyükelçi, “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü desteklemiyoruz” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiliz medyasına konuştu ve “Tek seçenek KKTC'nin bağımsız devlet olarak kabul edilmesi. Arkamızda 85 milyon Türk var, sadece 40 km uzaklıktalar” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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