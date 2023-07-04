Fransa'daki olayların şifreleri! 7. gecede tansiyon neden düşmedi? A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris'ten aktardı...

Nahel protestolarının 7. gecesinde tansiyon düşmedi. Fransa'da öfke ve isyan neden durmuyor? Paris'te son durum ne? Öfkenin odağı Macron mu? Olaylar ne zaman bitecek? Ne kadar insan gözaltına alındı? Fransa nasıl bir dönemden geçiyor? gibi birçok soruyu A Haber muhabiri Ömer Aydın, Paris'ten, Gece Ajansı programında aktardı...