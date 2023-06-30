Fransa'da protestolar büyüyecek mi? Fransa'da OHAL ilan edilir mi?

Kuzey Afrikalı 17 yaşındaki bir gencin trafik kontrolü sırasında polisler tarafından öldürülmesinin ardından Fransa’da olaylar çıktı. Ülke adeta yangın yerine dönerken onlarca ev ve kamu binası ateşe verildi çok sayıda araç yakıldı. Yağmaların yaşandığı Paris’te polisler ile göstericiler çatıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada aileleri uyararak “Çocuklarınızı sokaklardan çekin. Olayları yatıştırmak için daha fazla polis görevlendirecek” açıklaması yaptı. Ülkede OHAL konuşulurken olayların giderek yayılmasında endişe ediliyor. Peki Fransa’da neler oluyor? Polis neden müdahale edemiyor. Göstericiler ne istiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi. Serhat Ulağlı, “40 bin güvenlik görevlisinin sahaya sürülmesi olayın ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Bu tarz eylemler Fransa’da çok sık karşılaşılan eylemler. Kısa süre önce yine benzeri olaylar yaşandı. Bu tarz olaylara şehirlerin değil bütün ülkenin tepki gösterdiğini görüyoruz. Bunu nedeni Fransa’da çok şekilde yabancı düşmanlığı artmış durumda.” dedi.

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