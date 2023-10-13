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Fransa’da Gazze’ye destek gösterilene yasak! Destek gösterilene gazlı müdahale

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 16:17
Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin'e destek amacıyla toplanan gruba, polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı. Ülkede, kamu düzeni açısından Filistin'e destek gösterilerinin tümü yasaklanmıştı.
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