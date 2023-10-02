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Fransa’da Ermenistan’a silah desteği itirafı: İhtiyaçlarını değerlendiriyoruz

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Giriş: 02.10.2023 16:45
Azerbaycan toprağı Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalinin sona ermesinin ardından Fransa, bölgedeki gerilimi artıracak bir adım atıyor. 30 yıldır Karabağ'daki işgal sürecini destekleyen Paris yönetimi, şimdi de Ermenistan'ı silahlandırmak için harekete geçti.
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