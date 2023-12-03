03 Aralık 2023, Pazar
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Fransa’da bıçaklı saldırı: 1ölü 2 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris, bıçaklı saldırıya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu açıklandı. Saldırganın istihbarat kayıtlarında "radikal eğilimli biri" olarak geçtiği duyuruldu. Paris savcılığı cinayet ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlattı. Saldırının bir terör eylemi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.