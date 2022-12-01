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Fransa Yunanistan’a üs mü kuracak? Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 16:44
Son dakika dünya haberleri… ABD'den sonra Fransa da Dedeağaç'a askeri üs kuruyor. Fransız elçi gemilerinin Dedeağaç’a yakınlaşması gerektiğini söyledi. Bölgede neler oluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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