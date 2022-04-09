Fransa yeni cumhurbaşkanını seçecek! 12 aday yarışacak

Fransa'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için yarın sandık başına gidecek. Seçimde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarışacak. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy oranını yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda mücadele edecek. Seçimin ilk turuna ilişkin kamuoyu yoklamalarında Macron ile Le Pen önde görünüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN