Fransa yarın Cumhurbaşkanını seçecek! Ülkede heyecanlı bekleyiş

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yarın ikinci turda belli olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Le Pen arasında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde Fransa'daki atmosfer ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

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