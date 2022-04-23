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Fransa yarın Cumhurbaşkanını seçecek! Ülkede heyecanlı bekleyiş

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 16:37
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yarın ikinci turda belli olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Le Pen arasında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde Fransa'daki atmosfer ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
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