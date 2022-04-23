23 Nisan 2022, Cumartesi
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Fransa yarın Cumhurbaşkanını seçecek! Ülkede heyecanlı bekleyiş
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yarın ikinci turda belli olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Le Pen arasında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde Fransa'daki atmosfer ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.