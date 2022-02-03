03 Şubat 2022, Perşembe
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Fransa Türkiye’nin e-Nabız sistemini örnek aldı! Sistem kullanıma giriyor
Fransa, Türkiye'nin 7 yıldır kullandığı e-Nabız sistemini bugün devreye sokuyor. 15 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra sistem uygulanmaya başlanacak. Böylece Fransız sağlık sisteminin çökmekten kurtulması hedefleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.