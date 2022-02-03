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Fransa Türkiye’nin e-Nabız sistemini örnek aldı! Sistem kullanıma giriyor

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 16:04
Fransa, Türkiye'nin 7 yıldır kullandığı e-Nabız sistemini bugün devreye sokuyor. 15 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra sistem uygulanmaya başlanacak. Böylece Fransız sağlık sisteminin çökmekten kurtulması hedefleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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