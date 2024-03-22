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Fransa teröristleri başkentte ağırladı! Paris'teki Nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 16:11
Fransa bir kez daha terör örgütlerine desteğini gözler önüne serdi. Başkent Paris'teki nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı. PKK/YPG'li teröristlere geçen yıl senatoda onur madalyası verilmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın verdi.
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