Fransa teröristleri başkentte ağırladı! Paris'teki Nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı

Fransa bir kez daha terör örgütlerine desteğini gözler önüne serdi. Başkent Paris'teki nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı. PKK/YPG'li teröristlere geçen yıl senatoda onur madalyası verilmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın verdi.

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