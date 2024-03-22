22 Mart 2024, Cuma
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Fransa teröristleri başkentte ağırladı! Paris'teki Nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı
Fransa bir kez daha terör örgütlerine desteğini gözler önüne serdi. Başkent Paris'teki nevruz resepsiyonuna terör örgütü YPG sözcüsü de katıldı. PKK/YPG'li teröristlere geçen yıl senatoda onur madalyası verilmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın verdi.