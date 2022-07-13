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FOX TV İmamoğlu'nun fişini neden çekti? Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı: ABD'nin işi bitti kaldırıp attı

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Giriş: 13.07.2022 22:46
Stratejist Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun FOX TV tarafından neden hedef alındığı anlattı. CHP içerisinde birden fazla grubun oluştuğunu ve İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kavga yaşandığını ifade eden Başbuğ, "FOX TV neden bir anda İmamoğlu'nu linç etti? Bu ABD'nin taktiği. İşi bittiği an kaldırıp atar. İmamoğlu'nun işi bitmiş, fişi çekilmiştir. Masada artık Kılıçdaroğlu güzellemesi var." dedi.
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