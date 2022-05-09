09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Fotoğrafı eleştirince istifaya zorlandı! CHP’de eleştiri hazımsızlığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerin eleştirilmesi CHP'de tartışma konusu oldu. CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerle fotoğrafını eleştirince istifası istendi.