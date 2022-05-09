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Fotoğrafı eleştirince istifaya zorlandı! CHP’de eleştiri hazımsızlığı

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Giriş: 09.05.2022 15:30
Güncelleme:09.05.2022 15:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerin eleştirilmesi CHP'de tartışma konusu oldu. CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticisi, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerle fotoğrafını eleştirince istifası istendi.
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