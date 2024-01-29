Forza İtalia kurucusu Berlusconi’yi andı! İtalyan siyasilerden A Haber’e özel açıklamalar

Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için kurucusu olduğu partisi Forza İtalia, Roma'da özel bir etkinlik düzenledi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da etkinliğe katılarak partinin üst düzey yetkilileriyle görüştü, Berlusconi'nin Türkiye'ye verdiği önemi konuştu.

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