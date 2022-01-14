14 Ocak 2022, Cuma
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Fondaş TELE1'de skandal ifadeler: Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Özel'in bu açıklamalarının ardından CHP yandaşı TELE1 ekranlarında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullanıldı.