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Fondaş TELE1'de skandal ifadeler: Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyor

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Giriş: 14.01.2022 12:18
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Özel'in bu açıklamalarının ardından CHP yandaşı TELE1 ekranlarında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullanıldı.
Fondaş TELE1’de skandal ifadeler
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