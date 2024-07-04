Fondaş Merdan Yanardağ'ın hazımsızlığı diline vurdu! 'Bozkurt' işareti üzerinden Merih Demiral'ı hedef aldı

Avusturya maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan ve UEFA tarafından disiplin soruşturması açılan Merih Demiral, Türk düşmanlarını adeta kudurttu. Alman bakanın ardından hazımsızlık sözde gazeteci Merdan Yanardağ'da da baş gösterdi. CHP yandaşı Yanardağ'ın "Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir" ifadeleri Türkiye'nin galibiyetine gölge düşürmeye çalışan skandal ifadeler arasında yer aldı.

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