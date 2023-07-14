Fondaş Levent Gültekin'den bir bomba daha! "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı" dedi CHP'den 4 ismi işaret etti

Fondaş isimlerden Levent Gültekin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediğini iddia etmesinin ardından CHP karıştı. CHP Genel Merkezi iddiayı "tamamen hayal ürünüdür" şeklinde yalanlarken, Kılıçdaroğlu'nu ise "kahraman" ilan etti. Bu olay sonrası bir kez daha sahneye çıkan Gülketin'den bomba bir açıklama daha geldi. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." iddiasında bulunan Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili organizasyonun 3 yıl önceden başladığını söyleyen Gültekin, bu organizasyona Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu, Okan Konuralp dörtlüsünün öncülük ettiğini dile getirdi.