09 Aralık 2023, Cumartesi
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Fon vurgununda Seçil Erzan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz
Türkiye'nin gündemine oturan fon dolandırıcılığı davasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın, bankanın Florya şubesinde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. O kayıtlarda ne var? Ayrıntıları Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.