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Fon vurgununda Seçil Erzan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz

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Giriş: 09.12.2023 09:51
Türkiye'nin gündemine oturan fon dolandırıcılığı davasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın, bankanın Florya şubesinde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. O kayıtlarda ne var?  Ayrıntıları Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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