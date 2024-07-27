27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Fon vurgunu davasında iddianame hazır
Kurduğu gizli fon ile futbolcular dahil birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. Soruşmaya ilişkin daha fazla detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.