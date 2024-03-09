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Fon davasında 'dolandırılan futbolcular ifadelerinde ne dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 11:14
Seçil Erzan davasında hakim karşısına çıkan futbolcular ifadelerini verdi. Arda Turan, “Dolandırıldığımı Emre abi arayınca anladım. Tüm işlemleri telefonda yaptık. Bu konularda safım, yoksa bu kadar parayı verir miyim? Faiz olmadığını fon olduğunu söyleyerek ikna etti. Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ilgilendirmez.” derken Muslera, “1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar ödeme aldım” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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