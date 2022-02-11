Foça'da 197 göçmen yakalandı | Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon

Ege'de bir tekneye İHA desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.