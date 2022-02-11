11 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Foça'da 197 göçmen yakalandı | Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon
Ege'de bir tekneye İHA desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.