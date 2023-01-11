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Fiyat sabitleme yayılıyor! Marketlerden sonra sıra giyim ve beyaz eşyada

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 13:21
Zincir marketlerdeki 'fiyat sabitleme' dalga dalga yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber  muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Tayfun Üzülmez değerlendirdi.
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