11 Ocak 2023, Çarşamba
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Fiyat sabitleme yayılıyor! Marketlerden sonra sıra giyim ve beyaz eşyada
Zincir marketlerdeki 'fiyat sabitleme' dalga dalga yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Tayfun Üzülmez değerlendirdi.