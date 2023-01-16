Fiyat sabitleme seferberliği yayılıyor! Mobilyada fiyatlar sabitlendi otobüs bilet fiyatlarına zam yok

Zincir marketlerle başlayan sabit fiyat uygulaması tüm sektörlere yayılıyor. Seferberliğe son olarak mobilya sektörü katıldı. Ayrıca otobüs firmaları da bilet fiyatlarında zam yapmama kararı aldı.

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