Fitre ne zamana kadar verilmeli? 2024 yılı fitre miktarı kişi başına ne kadar?

Bugün Ramazanın ayının son günü. Peki, fıtır sadakası olarak da bilinen fitre ne zamana kadar verilmeli? Fitre ve fidye kimlere verilir? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Müftülüğü İl Vaizi Ümran Kılıçer anlattı.

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