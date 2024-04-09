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Fitre ne zamana kadar verilmeli? 2024 yılı fitre miktarı kişi başına ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 11:49
Bugün Ramazanın ayının son günü. Peki, fıtır sadakası olarak da bilinen fitre ne zamana kadar verilmeli? Fitre ve fidye kimlere verilir? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Müftülüğü İl Vaizi Ümran Kılıçer anlattı.
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