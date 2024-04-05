05 Nisan 2024, Cuma
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Fitre ne zaman verilmeli? Fitre- fidye ve zekat arasındaki farklar ne?
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte fitrenin ne zaman verileceği de araştırılmaya başlandı. 2024 yılı fitre tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Fitre ve fidye bedeli 130 TL olarak açıklandı. Peki fitre- fidye ve zekat arasındaki farklar ne? İşte tüm detaylar…