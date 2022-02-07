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Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber'de anlattı! "Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi iyi bakıyordur"

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Giriş: 07.02.2022 00:52
Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. A Haber canlı yayınına bağlanan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi tarafından iyi bakıldığını belirtti. Peki koronavirüse karşı neler tüketilmeli?
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