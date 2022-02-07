07 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber'de anlattı! "Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi iyi bakıyordur"
Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. A Haber canlı yayınına bağlanan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi tarafından iyi bakıldığını belirtti. Peki koronavirüse karşı neler tüketilmeli?