Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber'de anlattı! "Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi iyi bakıyordur"

Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. A Haber canlı yayınına bağlanan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi tarafından iyi bakıldığını belirtti. Peki koronavirüse karşı neler tüketilmeli?