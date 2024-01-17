Fitil ateşlendi! Şimdi neler olacak?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından İran halkı konuyu nasıl değerlendiriyor? Bölgedeki saldırılar nasıl bir anlam taşıyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karadağ İran’dan aktardı.

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