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Fitil ateşlendi! Şimdi neler olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 23:44
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından İran halkı konuyu nasıl değerlendiriyor? Bölgedeki saldırılar nasıl bir anlam taşıyor? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karadağ İran’dan aktardı.
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