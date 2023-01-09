Fırtına obüsleri teslimat töreni! Başkan Erdoğan: Ordumuza hayırlı olsun pek çok avantaja sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “6 adet yeni nesil Fırtına Obüsü'nün ülkemize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni nesil fırtına obüsleri pek çok avantaja sahip. Obüslerimizin beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştı. Kazandırılan ilave yetenekler arasında atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, yangın söndürme, yeni paket askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç unsuru bulunuyor. Fırtına Obüslerinin gücüne güç katan sistemlerle dışa bağımlılık azalmış oldu.” dedi.

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