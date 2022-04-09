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Firmalara ödeme yapılmadı, metro inşaatı durdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2022 16:31
Yapımına 2017'de başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatı, İstanbul belediyesinin yüklenici firmaların hak edişlerini ödememesi nedeniyle durdu. Konunun detaylarını A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer aktardı.
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