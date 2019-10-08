Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığı! Zırhlı birlikler El Bab yolunda...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatla ilgili yaptığı hazırız açıklamasının ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Suriye sınırına gece boyu sevkiyatlar devam etti. 110 araçtan oluşan zırhlı araçlar El Bab'a hareket etti. Mardin'deki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.